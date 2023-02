Atalanta-Lecce 1-2 | il tabellino

- Lecce1 - 2 LA DIRETTA Al 4' Legge in gol con Ceesay . Lancio di Gendrey, Ceesay spalle alla porta doma il pallone, si gira e trafigge Musso con un velenoso tiro di sinistro da fuori area. ...Il match valido per la 23ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Gewiss Stadium di Bergamo,si affrontano nel match valido per la 23° giornata di campionato di Serie A ...

Serie A LIVE: dentro Soppy, Atalanta-Lecce 0-1 | Primapagina | Calciomercato.com Calciomercato.com

Atalanta-Lecce 1-2, il risultato in diretta LIVE Sky Sport

Diretta Atalanta - Lecce (0-2) Serie A 2022 la Repubblica

Clamoroso a Bergamo, il Lecce raddoppia con l'Atalanta grazie a un colpo di testa di Blin TUTTO mercato WEB

Serie A: in campo Atalanta-Lecce 1-2 LA DIRETTA E LE FOTO - Sport Agenzia ANSA

Nel lunch match della 23ª giornata di Serie A il Lecce vince a Bergamo 2-1 contro l'Atalanta. Nel lunch match della 23ª giornata di Serie A il Lecce vince a Bergamo 2-1 contro l'Atalanta. Pronti-via e ...I giallorossi strappano tre punti al Gewiss Stadium e bissano la vittoria dell’andata con lo stesso punteggio. Ceesay apre la gara in avvio, la difesa resiste al duo Lookman-Hojlund e, a un quarto d’o ...