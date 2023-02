Atalanta-Lecce 0-1 | vantaggio pugliese con Ceesay

(Di domenica 19 febbraio 2023) Il match valido per la 23ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Gewiss Stadium di Bergamo,si affrontano nel match valido per la 23° giornata di campionato di Serie A 2022/2023. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Commenta per primo A pochi minuti dalla partita con il, l'allenatore dell'Gian Piero Gasperini ha presentato la partita commentando anche il traguardo della 250a panchina raggiunta nella scorsa giornata: 'Il primo flash è la prima partita ...1 Saverio Sticchi Damiani , presidente del, è intervenuto a Sky Sport prima della sfida con l': 'Per noi questa è un'opportunità, arriviamo in emergenza per infortuni e squalifiche ma sarà un'occasione anche per chi ha giocato ...

Atalanta-Lecce: giù il cappello nel ricordo di Lorusso e Pezzella, bandiere ammainate troppo presto L'Eco di Bergamo

Atalanta, i convocati di Gasperini per il Lecce. Tre assenze pesanti Calciomercato.com

Atalanta-Lecce 0-0, il risultato in diretta LIVE Sky Sport

Atalanta-Lecce, le formazioni ufficiali: la decisione su Strefezza, Ceesay e Boga SOS Fanta

Atalanta-Lecce, le formazioni ufficiali: Boga torna dal 1', Tuia sostituisce l'infortunato Umtiti TUTTO mercato WEB

L'Atalanta, per restare agganciata al treno Champions, si affida a Boga alle spalle di Lookman e Hojlund. Nel Lecce spazio a Tuia al posto di Ceccaroni, Maleh titolare al posto di Askildsen. Diretta ...Alle ore 12.30 andrà in scena il lunch match di questa domenica di Serie A: Atalanta-Lecce. Di seguito le formazioni ufficiali mandate in campo dai due allenatori.