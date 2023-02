Atalanta | Gasperini | «Le 250 panchine con l’Atalanta sono un bel traguardo Ecco il mio ricordo più bello»

(Di domenica 19 febbraio 2023) Gian Piero, allenatore dell’, ha parlato prima dell’inizio del match di Serie A contro il Lecce. Le dichiarazioni Gian Piero, allenatore dell’, ha parlato a Sky Sport. PAROLE – «Le 250con l’un bel, è passato tanto tempo e ilpiùresta sicuramente l’inizio di questo percorso in quella gara contro la Lazio. Adesso pensiamo però alla 251esima… Col Lecce ci aspetta una partita complicata e difficile, anche se stiamo vivendo un momento positivo. La squadra è cresciuta dal punto di vista del gioco e della condizione, ha la consapevolezza di poter essere veramente importante. Oggi abbiamo qualche assenza fra squalifiche e infortuni, ma ...

LECCE (4 - 3 - 3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Tuia, ...

Il Lecce cerca l'impresa a Bergamo, dove ha vinto solo una volta (29 anni fa, in una stagione sfortunata), contro un'Atalanta tornata a macinare risultati, gioco e gol. Baroni ha avvisato ...Atalanta-Lecce, da poco sono giunte in redazione le formazioni ufficiali dal Gewiss Stadium. Andiamo a vedere gli undici delle due squadre. Atalanta Senza gli De Roon e Scalvini, Gasperini arruola Ede ...