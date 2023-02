Atalanta | Demiral salta il Milan

(Di domenica 19 febbraio 2023) Giallo pesante per Merih. Il difensore dell'è stato ammonito al 4' della sfida con il Lecce per proteste sul...

Prima dell'inizio della partita contro il Lecce, il calciatore turco dell'Merihè sceso in campo indossando una maglia nera con la scritta bianca "Pregate per la Turchia". La Turchia è stata colpita, insieme alla Siria, da un devastante terremoto nella ...Milan, buone notizie per Pioli: fuoriper la sfida con l'AtalantaC'è intanto una buona notizia per il Milan, con l'che sarà costretta, nello scontro diretto di domenica prossima a ...

Assan Ceesay non fa rimpiangere Strefezza. Il centravanti del Lecce al Gewiss Stadium contro l’Atalanta ha segnato un gol di livello sontuoso. Ceesay riceve palla su una rimessa laterale lunga, contro ...Sono arrivate le formazioni ufficiali di Atalanta-Lecce, il lunch match delle 12:30. I bergamaschi ripropongono in attacco Jeremie Boga, Baroni dall'altra parte deve fronteggiare la pesante assenza in ...