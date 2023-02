Atalanta | Carnevale senza festa | il Lecce passa 1-2 a Bergamo

Leggi su bergamonews

(Di domenica 19 febbraio 2023). Aogni scherzo vale e quello che fa ilall’è piuttosto grosso. Al Gewiss Stadium i salentini portano via il bottino pieno, vincendo 0-2 una partita nella quale la squadra di Gasperini ha offerto una delle peggiori versioni di sé stessa, trascinata dal nervosismo emerso già in avvio e mai smaltito. Gli auspici alla vigilia erano ben diversi, anche al netto delle diverse assenze che affliggevano la rosa nerazzurra. L’undici messo in campo dal mister era di fatto obbligato, ma non per questo non all’altezza — anzi. Già dall’avvio, però, la sensazione di aver sottovalutato la partita è stata evidente nella lentezza in chiusura di Demiral (ammonito per proteste, sarà squalificato per la trasferta contro il Milan) ed Ederson su Ceesay, dal cui tiro è nato lo 0-1. La reazione, di pancia più ...