Atalanta | attenta al Lecce | sono tre punti molto pesanti

(Di domenica 19 febbraio 2023) Sembra facile, ma non lo è. Non tanto perché nelle ultime partite giocate alle 12,30 a Bergamo l’ha perso con l’Inter (2-3) e pareggiato con la Cremonese (1-1) e, quindi, sarebbe anche il momento giusto per vincerla come ha fatto nel match all’ora di pranzo a Empoli (0-2). Ma non è facile perché i giallorossi contro le grandi spesso si esaltano e prima ancora contro la Dea sidimostrati superiori, nella partita forse peggiore giocata dai nerazzurri. Vero che proprio alla luce dei risultati ottenuti dai pugliesi (1-1 con la Roma, 2-2 col Milan, 2-1 sulla Lazio) anche la sconfitta dell’diventa meno sorprendente: la vera sorpresa è appunto ilche da neopromossa sta viaggiando praticamente a centroclassifica e gioca con una personalità non comune anche a squadre più navigate, ma che appartiene ...