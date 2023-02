Assoluti atletica | Jacobs battuto | Ceccarelli vince nei 60 metri

(Di domenica 19 febbraio 2023) (Adnkronos) – Marcellsconfitto nella finale dei 60degliindoor dileggera, in scena ad Ancona. Samueleha vinto la gara con il tempo di 6”54, suo miglior tempo di sempre e terza miglior prova in Europa in questo 2023, battendo proprio. Il campione olimpico dei 100ha chiuso secondo ad un solo centesimo con 6”55. L'articolo proviene da Italia Sera.

Sorpresa e impresa nella finale dei 60 metri indoor degliindoor dileggera, in scena ad Ancona. Samuele Ceccarelli ha vinto la gara con il tempo di 6.54, suo miglior tempo di sempre e terza miglior prova in Europa in questo 2023, battendo ...

Sorpresa e impresa nella finale dei 60 metri indoor degli Assoluti indoor di atletica leggera, in scena ad Ancona. Samuele Ceccarelli ha vinto la gara con il tempo di 6.54, suo miglior tempo di sempre ...