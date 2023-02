Ascolti TV | Sabato 18 febbraio 2023 Vince C’è Posta per Te 27 7% – 4 mln ma Tale e Quale Sanremo è in scia 23 7% – 3 | 6 mln

(Di domenica 19 febbraio 2023) Maria De Filippi - C'èper Te Nella serata di ieri,18, su Rai1 la prima puntata di, in onda dalle 21:35 alle 00:37, ha conquistato 3.598.000 spettatori pari al 23.7% di share. Su Canale5 C’èper Te, dalle 21:28 alle 00:50, ha raccolto davanti al video 4.086.000 spettatori con uno share del 27.7%. Su Rai2 F.B.I. ha interessato 804.000 spettatori (4.5%). Su Italia1 Biancaneve e il cacciatore ha intrattenuto 773.000 spettatori (4.6%). Su Rai3 la nuova edizione di Sapiens – Un solo pianeta parte da 681.000 spettatori con il 4.2%. Su Rete4 I due superpiedi quasi piatti totalizza un a.m. di 632.000 spettatori (3.8%). Su La7 La grande fuga ha registrato 313.000 spettatori con il 2%. Su Tv8 4 Ristoranti ...

Ospite della puntata di oggi di Tv Talk ,18 febbraio, è stata la conduttrice di Oggi è un altro giorno che nel suo talk di Rai1 ...ha rivelato che secondo lei il segreto dei buonidel ...Tiberio Timperi, grandiin tv: da Unomattina in famiglia agli altri programmi da lui condotti Da molti anni augura il buongiorno ai telespettatori ile la domenica Tiberio Timperi, con ...

Outfit giallo per Maria De Filippi ad Amici: niente tacchi per la conduttrice, che ha preferito abbinare al tailleur delle comode scarpe griffate ...