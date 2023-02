Ascolti TV | Sabato 18 febbraio 2023 Vince C’è Posta per Te 27 7% – 4 mln ma Tale e Quale Sanremo è in scia 23 7% – 3 | 6 mln Al pomeriggio Terra Amara 24 4%

(Di domenica 19 febbraio 2023) Maria De Filippi - C'èper Te Nella serata di ieri,18, su Rai1 la prima puntata di, in onda dalle 21:35 alle 00:37, ha conquistato 3.598.000 spettatori pari al 23.7% di share. Su Canale5 C’èper Te, dalle 21:28 alle 00:50, ha raccolto davanti al video 4.086.000 spettatori con uno share del 27.7%. Su Rai2 F.B.I. ha interessato 804.000 spettatori (4.5%). Su Italia1 Biancaneve e il cacciatore ha intrattenuto 773.000 spettatori (4.6%). Su Rai3 la nuova edizione di Sapiens – Un solo pianeta parte da 681.000 spettatori con il 4.2%. Su Rete4 I due superpiedi quasi piatti totalizza un a.m. di 632.000 spettatori (3.8%). Su La7 La grande fuga ha registrato 313.000 spettatori con il 2%. Su Tv8 4 Ristoranti ...

tv18 febbraio 2023: preserale e access prime time Rai Uno, Soliti Ignoti ha convinto 4.342.000 telespettatori (23.2%); Canale 5, Striscia la notizia è stato seguito da 3.359.000 ...Era solo questione di tempo per Maria De Filippi e il suo C'è posta per te. Il programma targato Canale 5 è stato il più visto della serata di18 febbraio con il 27,7% di share e un totale di 4.086.000 telespettatori. Tiene botta Tale e Quale Show speciale Sanremo con il 23,8% di share e 3.598.000 spettatori.

Ascolti tv sabato 18 febbraio: Tale e quale show Sanremo, C’è Posta per Te, Sapiens TPI

Ascolti tv sabato 18 febbraio 2023: C’è posta per te (4 mln – 27.7%), Tale e Quale Sanremo (3,6 mln – 23.6%) Tvblog

Ascolti tv, sabato 18 febbraio 2023: Tale e Quale Show (23.6%), C’è posta per te (27.7%) | Dati Auditel SuperGuidaTV

Ascolti tv sabato 11 febbraio: Sanremo 2023, C’è Posta per Te, Gone Girl TPI

Ascolti tv, dati Auditel sabato11 febbraio: Sanremo vola, male C'è posta per te Virgilio Notizie

Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda sabato 18 febbraio 2023 ...Gli ascolti del sabato sera: vince C'è posta per te ma Rai 1 resta in scia. Ecco i dati del 18 febbraio 2023 Grande attesa anche questa mattina per i dati di ascolto relativi alla serata del 18 febbra ...