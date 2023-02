Ascolti TV | dati Auditel di ieri | sabato 18 febbraio 2023

Leggi su ascoltitv

(Di domenica 19 febbraio 2023)tv: idei programmi più visti di18, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Continuano le vittorie di C’è posta per te, anche se in calo. Per Maria De Filippi arrivano 4,1 milioni di spettatori, mentre Tale e Quale Sanremo ne totalizza 3,6.tv Prima serata Su Rai1 la puntata del programma Tale e Quale Sanremo ha portato a casa 3598 spettatori (23,65% di share); su Canale5 la puntata del people show C’è posta per te ha avuto 4086 spettatori (share 27,66%). Su Italia1 il film Biancaneve e il Cacciatore ha ottenuto 773 spettatori (4,61%); su Rai2 il telefilm FBI ha portato a casa 839 spettatori (4,52%), mentre FBI International ne ha avuti 761 ...