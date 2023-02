Ascolti Tv 18 febbraio 2023 | vince Maria De Filippi ma Carlo Conti tiene la scia

182023 in prima serata su Canale5 C'è Posta per Te, dalle 21:28 alle 00:50, ha conquistato una media di 4.086.000 spettatori con share del 27.7%. Su Rai1 la prima puntata di Tale e ...TV 182023 : chi ha vinto la prima serata tra C'è posta per te e Tale e Quale Sanremo Su Rai1 è andato in onda lo spettacolo condotto da Carlo Conti che si è dovuto scontrare ...

Ascolti tv sabato 18 febbraio 2023: C’è posta per te (4 mln – 27.7%), Tale e Quale Sanremo (3,6 mln – 23.6%) Tvblog

Ascolti TV | Venerdì 17 febbraio 2023. The Voice Senior cala al 21.2% (3,6 mln), Buongiorno Mamma 19.8% (3,4 m DavideMaggio.it

Ascolti tv sabato 18 febbraio: chi ha vinto tra Tale e Quale Sanremo e C'è posta per te Fanpage.it

Ascolti tv, sabato 18 febbraio 2023: Tale e Quale Show (23.6%), C’è posta per te (27.7%) | Dati Auditel SuperGuidaTV

Ascolti del 18 febbraio: “C’è Posta per Te” e “Tale e Quale Sanremo” Tv Sorrisi e Canzoni

Ascolti tv, 18 febbraio 2023: C'è posta per te contro Tale e Quale Sanremo. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera ...Grey's Anatomy si sta avvicinando verso l'addio alla protagonista Ellen Pompeo, ma non si tratterà di un addio definitivo.