Arrivano all' adolescenza bombardati da falsi messaggi e incapaci di costruire una relazione vera Perciò è importante introdurre incontri di sessuo-affettività nelle scuole

Leggi su iodonna

(Di domenica 19 febbraio 2023) Educazione affettiva e sessuale. I bambini si guardano, e si disegnano. Sdraiati su grandi cartelloni, ognuno delinea i contorni del corpo di un compagno, poi si scambiano di posto. Per dare un nome alle emozioni, le disegnano all’altezza della pancia, perché è lì che si sentono. Come sono fatto, chi sono io e come posso star bene con me stesso e con gli altri? Fare educazione affettiva e sessuale alla scuola materna «significa parlare di corpi e di relazioni con un linguaggio adatto all’età» dice Valerie Moretti, pedagogista e vicepresidente della cooperativa sociale AttivaMente. ...