Armi a Putin? Xi Jinping lo aiuta già Putin con semiconduttori e droni «civili»

(Di domenica 19 febbraio 2023) Quello di Blinken è un avvertimento tardivo: le forniture cinesi avvengono dall’inizio della guerra in Ucraina, sotto forma di «tecnologie» come, che i russi sanno adattare a scopi militari

Al momento le aziende cinesi stanno fornendo 'supporto non letale' alle forze di Vladimir, ma se Pechino forniràa Mosca, ha ribadito Blinken, ci saranno 'gravi conseguenze' per la Cina. ...... la guerra in Ucraina su cui la linea rossa americana resta la non fornitura die assistenza ...quanto ci si possa aspettare da uno Xi che rimane legato all'amicizia senza limiti con Vladimir...

Dopo l'incontro a Monaco con l'alto diplomatico cinese Wang Yi, in un'intervista a Cbs, il segretario di Stato ha detto che aziende cinesi stanno fornendo "supporto non letale" alle forze russe, ma "s ...La guerra in Ucraina giunge al 361esimo giorno. Il Cremlino punta il dito contro l'Occidente: "Nessuna iniziativa per la pace". Blinken accusa: "La Cina è pronta a fornire armi alla Russia". Tajani la ...