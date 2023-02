Appuntamento lontano dallo stadio | botte tra atalantini e leccesi | un fermo

Leggi su bergamonews

(Di domenica 19 febbraio 2023) Bergamo. Brutto episodio nel prepartita di Atalanta e Lecce di domenica (19 febbraio) finita 2-1 per i giallorossi. Intorno alle 9 e mezza, a quasi tre ore dal fischio d’inizio, un gruppo di tifosi nerazzurri si è scontrato con una fazione di quelli ospiti. L’episodio è avvenuto in via Gusmini, nel quartiere cittadino di Redona, al confine con Torre Boldone. Sono volati insulti poi degenerati in pugni e calci, con alcuni feriti non gravi da entrambe le parti. Vedendo la scena, di domenica mattina, alcuni passanti hanno chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti polizia e carabinieri, già in servizio per presidiare la zona delloproprio per il match delle 12.30. Nel frattempo la maggior parte dei presenti erano già riuscita a dileguarsi, ma uno di loro, un bergamasco, è stato bloccato ed è ora in stato di. ...