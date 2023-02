Anguissa | «Sarebbe un fallimento non vincere lo scudetto Mi rifiuto di pensarci»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 19 febbraio 2023) Frank Zambo, centrocampista del Napoli, ha rilasciato un’intervista all’ex calciatore camerunense Benjamin Moukandjo per beIN Sports: «unnonlo. No, non è possibile, midi vedere questa eventualità e per questo ci muoveremo, daremo tutto fino alla fine. Non voglio pensare che quest’anno non sia nostro, faremo di tutto per farlo nostro». Sull’Eintracht Francoforte «Non guardo molto gli avversari, non voglio anticipare come giocano, mi piace vivere il momento. Ho visto alcune partite del Francoforte, è una grande squadra che gioca davvero bene, che ha messo su un po’ di intensità. Non sono sorpreso di vederli lì». Sull’importanza del gruppo azzurro: «Siamo un gruppo dove nessuno prende il comando, in cui non c’è ego. In questo Napoli ...