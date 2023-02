Angelus | Papa Francesco | “Non dimentichiamo chi soffre”

Leggi su velvetmag

(Di domenica 19 febbraio 2023) All’di domenica 19 febbraioinvita a riflettere sull’amore di Dio, lontano dai criteri con i quali l’uomo vive le sue relazioni. “Gesù non è un bravo ragioniere” ricorda il Pontefice, sottolineando un sentimento che si compie in maniera gratuita e ‘sbilanciata’. Il Santo Padre chiede di rivolgere questo sentimento verso tutti i popoli che soffrono. Gesù nel Vangelo di oggi invita a porgere l’altra guancia e ad amare persino i nemici.esordisce con questo concetto nella riflessione che precede l’di domenica 19 febbraio. “Amare i nostri nemici“, sottolinea ancora il Santo Padre, come ad evidenziare quanto possa essere complicato, se non ‘anormale‘ questo atteggiamento. Eppure, Gesù lancia una provocazione, ricordando che amando gli amici non ...