Andrea Delogu e il divorzio da Francesco Montanari | “Mi ha spezzato”

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 19 febbraio 2023) (Adnkronos) – “Ho unalle spalle che non mi aspettavo, che però era giusto così. È stato qualcosa cheè arrivato a ciel sereno, mi ha decisamente spezzata. È stato tutto difficilissimo”., reduce dall’esperienza alla conduzione di Prima Festival a Sanremo 2023, a Domenica In si esprime così sul– avvenuto circa 3 anni fa – dall’attore. “Ho provato a rialzarmi e conoscere altri esseri umani in giro per il mondo. In realtà l’unica persona che mi ha capita dopo è stato il ragazzo con sui sto adesso. Sono molto innamorata, questa storia è un po’ criticata. Sto con un ragazzo che ha 16 anni meno di me: ogni volta che dico questa cosa ricevo grandissime critiche. Sembra un peccato divino se una donna è più grande di un uomo”, ...