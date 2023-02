Amministrative Scafati | Fratelli d’Italia rivendica il sindaco

Leggi su zon

(Di domenica 19 febbraio 2023) “Nessuno stop a Santocchio. Salvati e Santocchio godono entrambi di grande e analoga stima nel partito provinciale. Era logico però che agli alleati venisse offerto innanzitutto iluscente. Ma è chiaro che vogliamo l’alleanza del centrodestra e siamo aperti ad altri nominativi eventualmente graditi, a cominciare proprio da Santocchio, così come il capogruppo e consigliere provinciale uscente Maranca. Tuttavia, se si chiede una trattativa, bisogna partire con un nome ed era giusto che iluscente fosse il primo proposto. Maha una grande classe dirigente se si pensa agli assessori Ugliano, Di Massa e Di Lallo così come al coordinatore cittadino Arpaia. È chiaro che proprio per questo agli alleati diciamo che l’unica cosa su cui non possiamo trattare è che il ...