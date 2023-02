Amici 22 | un ex prof attacca il talent | “Possibile che lascino passare sempre messaggi sbagliati?”

Leggi su isaechia

(Di domenica 19 febbraio 2023) Luca Jurman, exessore diha recentementeto ilshow di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. La critica del vocal coach è arrivata dopo le affermazioni pronunciate da un giudice nella ventesima puntata, andata in onda domenica 12 febbraio. Nel corso dell’appuntamento pomeridiano, gli allievi Federica, Angelina e Aaron hanno affrontato una prova di canto chiamata “estemporanea” perché basata sull’improvvisazione. I tre cantanti, dopo aver eseguito il brano “Let it be” dei The Beatles, sono stati giudicati da Charlie Rapino, musicista escout, nonché ex docente di. Rapino, in quella occasione, aveva affermato: Una piccola premessa: i “grandi” non provano. Sinatra non provava mai, spesso aveva una persona che cantava al posto suo nelle prove…David ...