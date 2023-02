Alta tensione sui cieli d’Asia | manovre aeree congiunte tra Usa | Giappone e Corea del Sud dopo l’ultimo lancio missilistico da Pyongyang

Leggi su open.online

(Di domenica 19 febbraio 2023) Gli Stati Uniti hanno svolto oggi un’esercitazione aerea congiunta con le forze di difesa didel Sud e, in risposta al nuovoda parte delladel Nord – ieri sabato 18 febbraio – di un missile balistico intercontinentale Hwasong-15. «L’esercitazione rafforza la capacità operativa congiunta e conferma l’impegno di ferro degli Usa nella difesa della penisolana nonché nell’implementazione di un’ampia deterrenza», ha fatto sapere l’esercito sudno in un comunicato. Anche ilha confermato le, precisando che i suoi F15 si sono alzarti in volo sopra il Mar delinsieme ai bombardieri B1 e ai caccia F16 americani per svolgere “esercizi tattici” in quello che viene indicato come un ...