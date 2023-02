Allegri | “Sul campo abbiamo 47 punti…”

(Di domenica 19 febbraio 2023) Massimilianoparla a Dazn dopo la vittoria della Juventus contro lo Spezia, col risultato di 2-0 grazie ai gol di Kean e Di Maria. L’allenatore ha detto: “Nel primo tempo nonfatto benissimo, maportato a casa tre punti importanti. Lo Spezia è una buona squadra ed è stato molto bravo Perin a fare una grande parata su Gyasi. Tutte hanno fatto fatica contro lo Spezia, anche noi non siamo stati brillanti“. Poiha aggiunto: “Al momento noi32 punti in classifica e siamo riusciti ad agguantare il settimo posto. Eppure sulnoifatto 47 punti“. Il riferimento è alla penalizzazione di 15 punti inflitta alla Juventus per il caso plusvalenze. La società bianconera ha fatto ricorso al collegio di garanzia del Coni che potrà ...

... mentre lo Spezia resta fermo a 19 al quart'ultimo posto in classifica a solo +2Verona impegnato questa sera con la Roma all'Olimpico. Per la sfidasi affida a Kean e Vlahovic in attacco,...Al Picco finisce 2 - 0 grazie alle reti di Kean e Di Maria , una per tempo: la squadra di... l'argentino riceve ai 30 metri, se la sistemamancino avanzando ed esplodendo un tiro che si ...

La Juventus ha vinto 2-0 in casa dello Spezia e continua la sua rincorsa ai piani alti della classifica in vista dell'esito del ricorso al Collegio di Garanzia del CONI per la penalizzazione di 15 pun ...Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa al termine della gara vinta 2-0 sul campo dello Spezia. Queste le parole riportate da TuttoMercatoWeb. Quali sono ...