Allegri | «Noi settimi | ma con gli stessi punti dell’Inter Dobbiamo migliorare»

Leggi su inter-news

(Di domenica 19 febbraio 2023) La Juventus ha vinto 0-2 sul campo dello Spezia. Nel post gara ha parlato, che non conta la penalizzazione e parla di? Massimilianosi è espresso così ai microfoni di Sky Sport nel post di Spezia-Juventus: «Testa al Nantes? No, c’è da fare questa rincorsa in classifica. Abbiamo raggiunto il settimo posto, ifatti sono gli, siamo contenti., contro il Nantes preso solo un contropiede, oggi abbiamo giocato peggio ma abbiamo vinto». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ...