Alla vista della polizia tenta la fuga | arrestato a Napoli

Leggi su anteprima24

(Di domenica 19 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto– Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Fratelli Cervi, a, hanno notato un uomo che,loro, hato lama è stato bloccato e trovato in possesso di un involucro contenente circa 5 grammi di marijuana e 90 euro. I poliziotti hanno effettuato un controllo presso la sua abitazione rinvenendo circa 10,64 grammistessa sostanza stupefacente, un bilancino di precisione, una macchina per sottovuoto e diverso materiale per il confezionamentodroga.Un 23enne napoletano è statoper detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'articolo proviene da Anteprima24.it.