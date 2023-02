ALLA RICERCA DI UN “SANTO”

(Di domenica 19 febbraio 2023) Chi mi conosce sa che da qualche anno non seguo Sanremo, almeno non in diretta tv, perché tra social e articoli di testate giornalistiche lo vedo lo stesso, anche se in differita. Più che dei cantanti e delle canzoni l’elemento che anima le discussioni sono i monologhi, dai quali nascono meme e frasi a effetto. Per tutta la settimana del festival e una manciata di giorni dopo, le bacheche social vengono investite dall’onda del nuovo “” da seguire. Dopodiché, silenzio. Questione di followers Questo è stato l’anno di Chiara Ferragni, l’influencer da quasi trenta milioni di followers, la quale ha scritto una lettera a se stessa quasi auto-celebrandosi, interpretata con pathos, e il suo monologo ha letteralmente spopolato. Ma perché? Con tutto il rispetto per una donna imprenditrice di successo, bella e famosa: ma in cosa ci possiamo riconoscere noi tutti “comuni ...

Se si èdi sciccherie basta concedersi una piacevole passeggiata su Rodeo Drive per restare abbagliati dalle lunghe limousine e soggiornare mensilmente in una delle prestigiose ville ...Il romanzo ricostruisce le tappe del viaggio, dando vita a un universo di incontri illuminanti tra nord, centro e sud Italia,delle chiavi di un mistero avvincente, ancora per la maggior ...

Alla ricerca dell'equilibrio... La preparazione atletica del velista con Andrea Madaffari Farevela

La Juve è alla ricerca del nuovo ds, possibile sgarbo al Napoli e Milan Ecco i nomi che circolano... Tuttocampo

Patrick Beverley alla ricerca di una squadra: a chi può far comodo Around the Game

Alla ricerca della normalità, al di là del sisma: come sta cambiando il mercato in Turchia Calciomercato.com

Lavoro in Trentino: i trasporti, l'artigianato e il turismo alla ricerca di personale Ufficio Stampa

appare chiaro quanto la velocità non ci dia modo di metabolizzare e rendere fisso in noi un esempio da seguire. Immagino i ragazzi alla ricerca di un nuovo influencer da emulare, e gli adulti del ...Il classe 2002, già messosi in mostra nell’ultimo Mondiale, è nel mirino delle due grandi rivali: lotta di mercato in vista La ricerca di giovani talenti ... prendere il posto di Adrien Rabiot alla ...