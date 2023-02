Alcaraz-Norrie oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Atp Buenos Aires 2023

(Di domenica 19 febbraio 2023) Carlossfiderà Cameronnell’ultimo atto del torneo ATP 250 di(terra battuta). Subito una finale per l’allievo di Juan Carlos Ferrero. Quest’ultimo non prendeva parte ad un evento del circuito maggiore dallo scorso inizio novembre, quando s’infortunò al costato nei quarti di finale del Masters 1000 di Parigi-Bercy contro il danese Holger Rune. Dall’altra parte troverà il britannico di origini sudafricane, semifinalista in carica di Wimbledon. Il giovane spagnolo conduce per 3-1 il bilancio degli scontri diretti. L’unico andato in scena sul rosso, tuttavia,lo ha fatto suo soltanto dopo una lunga battaglia di più di due ore e mezza di gioco. Erano gli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid. Sarà l’iberico a partire nettamente avanti secondo ...

