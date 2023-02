Albanova | big match senza storia | poker al Casoria nello Scalzone gremito

Leggi su anteprima24

(Di domenica 19 febbraio 2023) Tempo di lettura: 3 minuti L’non si ferma più. I biancazzurri surclassano ilnel bigdella ventiseiesima giornata: finisce 4 a 0 davanti allofinalmente aperto al pubblico che ha offerto una cornice spettacolare. Tre punti pesantissimi per la squadra di Ciaramella, che inanella il dodicesimo risultato utile di fila e sale a quota 53 in classifica, accorciando a soli due punti dalla seconda posizione occupata proprio dal, che veniva da sei vittorie consecutive, tredici nelle ultime quattordici e quattro clean sheet consecutivi. LA PARTITA – Ciaramella deve fare ancora a meno di Cestrone, mentre recuperano e vanno in panchina Granato e La Pietra. Si affrontano due squadre che hanno nel pressing e nell’aggressitività armi importanti, ed in effetti nei primi ...