Al Teatro 7 Off di Roma “Ben Hur | una storia di ordinaria periferia”

(Di domenica 19 febbraio 2023)– Il duo Perrozzi & Salvatori, affiancato da Elisabetta Tulli e diretto da Vanessa Gasbarri, porta in scena aun vero cult teatrale: “Ben Hur, unadi” di Gianni Clementi, già interpretato con successo da Nicola Pistoia, Paolo Triestino ed Elisabetta De Vito. Appuntamento al7 Off (via Monte Senario, 81/A) dal 23 febbraio al 5 marzo. Info e prenotazioni: 06/92599854 – www.7off.it –7off.it. Siamo a, unache accoglie ma che, nello stesso tempo, respinge. Questa è laintrecciata di tre anime perse: Sergio, Maria e Milan, che uniscono le loro forze per sopravvivere in un mondo che lascia affondare i più ...

...ancora lungo ma i tre punti servirebbero ai padroni di casa per mantenersi in corsa per i play... aperto nel cuore della città il nuovo store Marlù Rimini: lutto neldialettale riminese. ...In palio tre punti per i play(diretta testuale 0 - 0) Allevamenti, Comitato Valmarecchia: "... aperto nel cuore della città il nuovo store Marlù Rimini: lutto neldialettale riminese. ...

Teatro Cometa OFF-Anna Cappelli - Storia di un'impiegata nella ... Notizie in Controluce

Teatro romano, un altro anno off limits - Pesaro il Resto del Carlino

Teatro OFF, stagione di prosa indipendente di Avezzano: venerdì al ... AZ Informa

Teatro Out Off: Out Of the Blue - Spettacoli di teatro e musical a ... Vivimilano

Al Teatro Off Off di Roma il monologo Non esistono piccole donne UnfoldingRoma

ROMA - Il duo Perrozzi & Salvatori, affiancato da Elisabetta Tulli e diretto da Vanessa Gasbarri, porta in scena a Roma un vero cult teatrale: "Ben ...«Io e Silvia arriviamo da un percorso legato al teatro di ricerca: un lavoro difficilmente catalogabile ... ma anche di tutta la scena artistica sperimentale e off. «Esistono foto scattate non come ...