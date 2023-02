(Di domenica 19 febbraio 2023) All sfilata della mattina del Grandi, manifestazione che ogni anno richiama in costiera amalfitana migliaia di persone, si èta, una delle grandi opere in ...

All sfilata della mattina del Grandi, manifestazione che ogni anno richiama in costiera amalfitana migliaia di persone, si è ribaltata Madre natura, una delle grandi opere in cartapesta che sono la caratteristica ...Uno dei cinque carri allegorici deldisi è ribaltato questa mattina mentre percorreva le strade della località della Costiera Amalfitana. Il carro, un omaggio a 'madre natura' realizzato dall'associazione 'I Monelli', ...

Gran Carnevale di Maiori, il carro si ribalta in strada: annullata la sfilata della mattina ilmattino.it

Tensione al Gran Carnevale di Maiori, si ribalta uno dei Carri: sospesa la sfilata SalernoToday

Al carnevale di Maiori si ribalta Madre natura, nessun ferito Agenzia ANSA

Carnevale, a Maiori si ribalta carro allegorico: nessun ferito La Repubblica

Gran Carnevale di Maiori, viabilità e parcheggi: come vivere l'evento senza stress e in sicurezza Il Vescovado Notizie

All sfilata della mattina del Gran Carnevale di Maiori, manifestazione che ogni anno richiama in costiera amalfitana migliaia di persone, si è ribaltata Madre natura, una delle grandi opere in cartape ...Uno dei cinque carri allegorici dei questa che è la 49esima edizione del Carnevale Maiorese si è ribaltato questa mattina, poco prima delle 10, mentre percorreva Via Nuova Chiunzi una delle […] ...