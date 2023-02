Aggressione a Firenze | non era la prima volta | “Un altro caso davanti al liceo Pascoli Ragazzi col cappuccio e delle cinghie”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 19 febbraio 2023) L’dei sei giovani di Azione Studentesca, avvenuta il 18 febbraioalMichelangiolo di, non è un episodio isolato. Stando a quanto rivelato dal Tirreno, un fatto di violenza simile è avvenuto nei giorni precedentia unfiorentino, il. Un copione con molte similitudini, come riportano alcuni quotidiani locali. E in questo, secondo le ricostruzioni, sono state anche brandite, ma senza sfociare in violenze fisiche. Larisale a giovedì 16 febbraio, intorno alle 8 del mattino. Anche in questo, protagonisti sono alcuniesponenti di ...