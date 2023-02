Addio immunità legale per i giganti del web (Di domenica 19 febbraio 2023) AGI - I giganti del web come normali editori, responsabili in solido dei contenuti pubblicati dai loro utenti. Un post su Facebook, o su Twitter, o su Google, potrebbero comportare responsabilità sia penali, sia civili, se la Corte suprema degli Stati Uniti dovesse riesaminare, come farà in questa settimana, la legge che da più di 25 anni protegge le aziende tecnologiche da azioni penali per i contenuti pubblicati. Una revisione che potrebbe rivoluzionare il web e aprire la strada ad azioni risarcitorie in massa. L'Alta Corte in due udienze, martedì e mercoledì, dovrà esprimersi sulle cause intentate dalle vittime di attacchi jihadisti che accusano Google e Twitter di "aiutare" il gruppo dello Stato Islamico (EI) diffondendone la propaganda. Le sentenze saranno emesse entro il 30 giugno e potrebbero modificare sostanzialmente la legge del 1996 che è considerata un ... Leggi su agi (Di domenica 19 febbraio 2023) AGI - Idel web come normali editori, responsabili in solido dei contenuti pubblicati dai loro utenti. Un post su Facebook, o su Twitter, o su Google, potrebbero comportare responsabilità sia penali, sia civili, se la Corte suprema degli Stati Uniti dovesse riesaminare, come farà in questa settimana, la legge che da più di 25 anni protegge le aziende tecnologiche da azioni penali per i contenuti pubblicati. Una revisione che potrebbe rivoluzionare il web e aprire la strada ad azioni risarcitorie in massa. L'Alta Corte in due udienze, martedì e mercoledì, dovrà esprimersi sulle cause intentate dalle vittime di attacchi jihadisti che accusano Google e Twitter di "aiutare" il gruppo dello Stato Islamico (EI) diffondendone la propaganda. Le sentenze saranno emesse entro il 30 giugno e potrebbero modificare sostanzialmente la legge del 1996 che è considerata un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... iCorporateNews : Le #bigtech potrebbero dire addio all’immunità legale. In questi giorni i giudici della Corte Suprema USA stanno de… - UnicaRadio : Addio immunità legale per i giganti del web - AgoraMagazLatin : Addio immunità legale per i giganti del web - autocostruttore : Addio immunità legale per i giganti del web La Corte Suprema degli Stati Uniti esaminerà in settimana due casi in c… - OperaFisista : Addio immunità legale per i giganti del web -