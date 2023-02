Addio a Ilario Castagner | con lui l’Ascoli vinse la Mitropa Cup

(Di domenica 19 febbraio 2023) La gioia per la vittoria di oggi è smorzata dalla triste notizia della scomparsa di, che se n’è andato oggi, all’età di 82 anni, all’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. Indimenticato allenatore del, nella s.s. 1986/87 era sulla panchina dei bianconeri quando conquistarono laCup. Quell’anno e il successivo condussealla salvezza nel massimo campionato per poi essere sollevato dall’incarico nell’ ’88. Il Club tutto, profondamente commosso, si stringe alla Famigliaed esprime un pensiero di riconoscenza e stima per un tecnico che ha arricchito la gloriosa storia delCalcio. Fonte articolo e foto: www.ascolicalcio1898.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI ...

E' morto ieri, sabato 18 febbraio 2023, a Perugia all'età di 82 anni l'attaccante e allenatoreCastagner .Castagner Castagner è molto noto per la sua importante carriera al Perugia, prima come calciatore e poi come tecnico; viene ricordato per la cosiddetta squadra dei miracoli di fine anni ...È mortoCastagner, calciatore e storico allenatore del 'Perugia dei miracoli' con cui concluse il campionato da imbattuto, classificandosi al secondo posto dietro al Milan e sfiorando il sogno Scudetto.

Addio a Ilario Castagner, creò il "Perugia dei miracoli" ilGiornale.it

Addio a Ilario Castagner: «Il sorriso più bello del calcio italiano» TrevisoToday

Addio a Ilario Castagner, l'allenatore del Perugia dei miracoli. L'annuncio del figlio: «Se n'è andato il sorriso più bello ... Open

Addio a Ilario Castagner, allenatore del Perugia dei miracoli - Sportmediaset Sport Mediaset

Addio Ilario Castagner, storico allenatore. A Rimini da calciatore a fine carriera AltaRimini

A darne notizia il figlio Federico, con un post sui social: “Oggi se ne è andato il sorriso più bello del Calcio italiano – scrive il figlio Federico su Facebook – Grazie a tutti i medici e al persona ...La Lazio, attraverso i propri profili social, ha voluto omaggiare la figura di Ilario Castagner, scomparso oggi Intervenuta sui propri profili social, la Lazio ha voluto ricordare la figura di Ilario… ...