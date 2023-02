Il compositore statunitense che ha creato l'iconica musica dei combattimenti dei gladiatori per la serie originale di "Star Trek" è morto all'età di 95 anni Il compositore statunitenseFried, il candidato all'Oscar per la colonna sonora "Anche gli uccelli e le api lo fanno" (1974) che ha creato l'iconica musica dei combattimenti dei gladiatori per la serie originale di "Star ...Il compositore statunitenseFried, il candidato all'Oscar per la colonna sonora 'Anche gli uccelli e le api lo fanno' (1974) che ha creato l'iconica musica dei combattimenti dei gladiatori per la serie originale di 'Star ...

Addio a Gerald Fried, autore delle colonne sonore di «Star Trek» e «Radici» Il Sole 24 ORE

Addio a Gerald Fried, il compositore delle musiche di Star Trek ilGiornale.it

Rissa alla Caritas: tre i denunciati, uno aveva anche un taglierino Vivere Senigallia

Gerard Piqué e Irina Shayk insieme a Parigi dopo la rottura con ... Cosmopolitan

È ai domiciliari ma non si fa seguire dal SERT: torna dietro le sbarre ... Vivere Osimo

Morte Gerald Fried, il musicista aveva 95 anni. Ha realizzato la colonna sonora di Star Trek e ha lavorato con Kubrick ...(Adnkronos) – Il compositore statunitense Gerald Fried, il candidato all’Oscar per la colonna sonora “Anche gli uccelli e le api lo fanno” (1974) che ha creato l’iconica musica dei combattimenti dei g ...