Addio a Gerald Fried | il compositore delle musiche di ‘Star Trek’ aveva 95 anni

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 19 febbraio 2023) (Adnkronos) – Ilstatunitense, il candidato all’Oscar per la colonna sonora “Anche gli uccelli e le api lo fanno” (1974) che ha creato l’iconica musica dei combattimenti dei gladiatori per la serie originale di “Star Trek” e che ha collaborato con Quincy Jones vincendo un Emmy per il tema musicale della storica miniserie “Radici” (1977), è morto venerdì 17 febbraio per una polmonite all’ospedale St. Vincent di Bridgeport, nel Connecticut, all’età di 95. L’annuncio della scomparsa è stato dato dalla moglie Anita Hall a “The Hollywood Reporter”. Dopo aver incontrato Stanley Kubrick su un campo da baseball nel Bronx all’inizio degliCinquanta,si è ritrovato a realizzare eper i primi quattro lungometraggi del regista: ...