Adani | «Il Napoli è la squadra più bella del mondo per quello che ci fa vedere»

(Di domenica 19 febbraio 2023) Daniele, ex giocatore, ha parlato della lotta scudetto in Serie A analizzando il gioco deldi Luciano Spalletti Daniele, ex giocatore, ha parlato delalla Bobo Tv. PAROLE – «Non dimentichiamo una cosa: con piacere, felicità e orgoglio italiano diciamo che ilè lapiùdelperche ci fa, sembra di andare al cinema e al circo. Raramente abbiamo provato sensazioni così ma non dobbiamo smettere di analizzare il fallimento degli altri, ilsembra che gareggi con nessuno. Il campionato, che è finito a febbraio, deve farsi delle domande». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Durante la Bobo Tv è stata analizzata la partita vinta dal Napoli in casa del Sassuolo. Ospite della trasmissione Lele Adani che ha esaltato le prestazione del difensore Kim.

