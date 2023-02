(Di domenica 19 febbraio 2023) AGI - Ancora una persona accoltellata a. È avvenuto intorno alle 21 in via Anastasio II, nei pressi dellaValle Aurelia, a. A perdere la vita un 50enne filippino. Secondo quanto apprende l'AGI, l'uomo avrebbe subito un'aggressione poco prima. Sul posto la polizia. Indagini in corso per arrestare il responsabile.

AGI - Ancora una persona accoltellata aa Roma. È avvenuto intorno alle 21 in via Anastasio II, nei pressi della stazione Valle Aurelia, a Roma. A perdere la vita un 50enne filippino. Secondo quanto apprende l'AGI, l'uomo avrebbe ..."Ho reagito a tentativo di violenza" Erano vicini di casa, in due appartamenti che condividevano lo stesso pianerottolo Rocco Gioffrè, l'anzianoa Cosenza e Tiziana Mirabelli la ...

Accoltellato a morte vicino a una stazione a Roma AGI - Agenzia Italia

Roma, 50enne muore accoltellato in strada a pochi metri dalla stazione Valle Aurelia La Stampa

Omicidio Roma, 50enne accoltellato a morte Adnkronos

Roma, uomo accoltellato in strada a Valle Aurelia: muore 50enne. È caccia all'assassino ilmattino.it

Omicidio in strada a Roma, accoltellato a morto un 50enne Gazzetta del Sud

(Adnkronos) - Un cittadino filippino di circa 50 anni è stato accoltellato in via Anastasio II, a Roma, nelle vicinanze della Stazione della metropolitana A Valle Aurelia. Sul posto sono intervenuti ...L'uomo è stato aggredito da un gruppo di persone in via Anastasio, nel quartiere Aurelio. Sul posto è intervenuta la polizia, che ora è alla caccia dell'assassino. L'uomo è stato accoltellato nei pres ...