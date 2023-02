A Udine Open Dialogues for Future (Di domenica 19 febbraio 2023) Con Open Dialogues for Future, Udine sarà al centro del dibattito su geopolitica e geoeconomia Carl Frey dell’Università di Oxford e l’ex ministro all’innovazione Paola Pisano, Gilles Gressani da Science Po, Carlo Altomonte da Bocconi e Carmine Porello di Banca d’Italia, l’ambasciatore Antonio Zanardi Landi e Stefano Pontecorvo, già Senior Civilian Representative della Nato in Afghanistan. Ancora: innovatori come David Gram di Diplomatic Rebels (già Lego Ventures) e “costruttori” di nuovi lavori come Federica Tremolada di Spotify. Sono solo alcuni degli esperti che interverranno a Open Dialogues for Future, il nuovo forum ideato dalla Camera di Commercio Pordenone-Udine in collaborazione con The European House – Ambrosetti e con la direzione ... Leggi su udine20 (Di domenica 19 febbraio 2023) Conforsarà al centro del dibattito su geopolitica e geoeconomia Carl Frey dell’Università di Oxford e l’ex ministro all’innovazione Paola Pisano, Gilles Gressani da Science Po, Carlo Altomonte da Bocconi e Carmine Porello di Banca d’Italia, l’ambasciatore Antonio Zanardi Landi e Stefano Pontecorvo, già Senior Civilian Representative della Nato in Afghanistan. Ancora: innovatori come David Gram di Diplomatic Rebels (già Lego Ventures) e “costruttori” di nuovi lavori come Federica Tremolada di Spotify. Sono solo alcuni degli esperti che interverranno afor, il nuovo forum ideato dalla Camera di Commercio Pordenone-in collaborazione con The European House – Ambrosetti e con la direzione ...

