A San Giovanni di Ceppaloni una messa in memoria di Carmelo Imbriani

Leggi su anteprima24

(Di domenica 19 febbraio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiA Sandisi è svolta una Santain suffragio di, officiata dal Parroco Don Michele Villani Amministratore Parrocchiale e concelebrata da Don Joseph. Una giornata carica di emozioni per l’intera comunità di San, nel pomeriggio allo stadio Ciro Vigorito di Benevento in cui prima del fischio di inizio per la partita con il Brescia, la Curva Sud ha voluto ricordare il capitano con una emozionante coreografia, il cui anniversario della scomparsa è ricaduto il 15 febbraio scorso. In serata, insieme ai familiari, amici e tifosi la comunità si è ritrovata in chiesa per celebrare e ricordare quel giovane uomo, l’atleta, “icona del calcio pulito”, sempre buono, onesto, leale, amante dello sport, della vita e della sua ...