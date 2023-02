A Civitavecchia attracca l’Ong Emergency | 156 migranti a bordo

(Di domenica 19 febbraio 2023)– Hato nel porto dila nave Life Support di, con a156 naufraghi tratti in salvo durante la notte e la prima mattina del 16 febbraio. Tra di loro ci sono due donne, tre bambini tra i 7 e i 10 anni e 28 minori non accompagnati. Prima dello sbarco è stata effettuata l’ispezione adei sanitari dell’Usmaf. Ad accogliere ial porto, dove sono state disposte tende della Croce Rossa, c’è il sindaco di, Ernesto Tedesco, e il vescovo Gianrico Ruzza, e una delegazione di studenti che espone uno striscione con la scritta ‘Welcome’. Ruzza: “Sia un’accoglienza umana e cristiana” Il vescovo Gianrico Ruzza si è recato al Porto per ringraziare gli operatori portuali, le forze ...

