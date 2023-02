“A Bologna manifesti che inneggiano al comunismo coi soldi nostri” | la video denuncia

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 19 febbraio 2023) “A, l’Istituto Parri, che riceve ogni anno 340.000 euro di denaro pubblico, spende iper cartelloni giganti dove si inneggia apertamente al”. Laarriva da Marco Lisei, senatore di Fratelli d’Italia. Marco Lisei e la propaganda rossa dell’Istituto Parri In unsu Facebook, il senatore bolognese documenta la propaganda per “un’ideologia criminale” con i cartelloni dell’Istituto Parri, chea Lenin e a Marx. Un istituto presieduto del deputato Pd, nonché ex sindaco diVirginio Merola. “Non siamo in Russia, ma siamo a, guardate come stiamo messi”,Lisei nel suoche sta rapidamente diventando virale sui ...