71 miliardi di spesa statale per il Superbonus | tutti i numeri del flop

(Di domenica 19 febbraio 2023) Cala il sipario sulle cessioni dei crediti, sugli sconti in fattura e il bilancio sulè in chiaro-scuro. La Cgia di Mestre ha presentato uno studio dal quale emerge come, a fronte di 372.303 asseverazioni depositate entro il 31 gennaio scorso, lo Stato, con il cosiddetto 110 per cento, dovrà farsi carico di unadi 71,7di euro. Ricordando che in Italia sono presenti quasi 12,2 milioni di edifici residenziali, emerge che, fino ad ora, questa misura abbia interessato solo il 3,1 per cento del totale degli immobili ad uso abitativo. In pratica, avendo dato la possibilità ai proprietari di riqualificare queste unità abitative con la detrazione fiscale del 110 per cento, lo Stato si è addossato un costo pari a 71,7di euro per migliorare l'efficienza energetica di una quota ridottissima di ...

