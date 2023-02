(Di domenica 19 febbraio 2023) Lasembra essere diventata la moda del momento fra i giovani. L'dei giovani resta uno dei problemi che ladeve affrontare ogni giorno. Docenti, dirigenti scolastici, personale ATA, rivestono in tal senso un ruolo delicato: non solo possono dare l'allarme e segnalare i disagi alla famiglia ma possono essere un vero e proprio supporto per gli studenti. Un punto di riferimento fondamentale. L'articolo .

... preparate con ingredienti facili da reperire in Puglia, come la farina di grano% made in ... In passato, venivano vendute nelle strade durante i giorni di Carnevale daipiù giovani già dalle ...... il tabellone delle qualificazioni offre spunti di enorme interesse: c'è un altro ex top -, il ... Da segnalare la presenza di Nicola Carollo, uno deidel CT Rovereto, ammesso con una wild ...

“20 ragazzi su 100 praticano autolesionismo, la cicatrice francese è l’ultima variante. La scuola come alternativa al genitore-Google”. INTERVISTA allo psicologo Lavenia Orizzonte Scuola

Rimini, in gita senza tablet e cellulare per una settimana: 100 ... Corriere Romagna

Braccio di ferro tra Comune e centro educativo: circa 100 ragazzi disabili rischiano di perdere la sede Virgilio

Il Manzoni festeggia 100 anni il Resto del Carlino

Spinetoli in festa per Amelite Anche il sindaco per i 100 anni il Resto del Carlino

Nuovo record per l'attaccante delle bianconere, celebrata dalla FIGC con un emozionante video che racchiude gli attimi più esaltanti del suo percorso in azzurro ...L'utilizzo delle mongolfiere, il più antico veicolo aereo dell'uomo, nelle guerre non è una novità. Durante la Seconda guerra mondiale, fu il Giappone a lanciare quasi 10mila palloni verso gli Stati U ...