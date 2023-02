18 Febbraio 2023 – Attacco israeliano alle porte di Damasco (Di domenica 19 febbraio 2023) C’è stato un raid israeliano che ha colpito edifici residenziali in un quartiere alle porte di Damasco. Forti esplosioni sono state udite sopra la capitale e SANA ha riferito che le difese aeree siriane stavano “affrontando obiettivi ostili nel cielo intorno a Damasco“. Si parla di 15 morti. Secondo l’Osservatorio l’Attacco avrebbe avuto come obiettivo un centro culturale iraniano e avrebbe colpito l’edificio vicino. Una madre in Florida dovrà partorire e dire addio al suo neonato, che sa già nascerà morto, a causa della rigidissima legge contro l’aborto imposta dal governatore repubblicano Ron DeSantis che vieta l’interruzione di gravidanza dalla 15esima settimana. Cina e Unione Europea devono rafforzare la comunicazione e perseverare per trovare una “soluzione politica” alla crisi ... Leggi su strumentipolitici (Di domenica 19 febbraio 2023) C’è stato un raidche ha colpito edifici residenziali in un quartieredi. Forti esplosioni sono state udite sopra la capitale e SANA ha riferito che le difese aeree siriane stavano “affrontando obiettivi ostili nel cielo intorno a“. Si parla di 15 morti. Secondo l’Osservatorio l’avrebbe avuto come obiettivo un centro culturale iraniano e avrebbe colpito l’edificio vicino. Una madre in Florida dovrà partorire e dire addio al suo neonato, che sa già nascerà morto, a causa della rigidissima legge contro l’aborto imposta dal governatore repubblicano Ron DeSantis che vieta l’interruzione di gravidanza dalla 15esima settimana. Cina e Unione Europea devono rafforzare la comunicazione e perseverare per trovare una “soluzione politica” alla crisi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PokemonIT : Sta arrivando il nuovo #PokemonPresents! ?? Sintonizzatevi sul canale ufficiale Pokémon su YouTube alle 15:00 (ora… - RaiNews : L'esplosione di una fabbrica in Ohio, pioggia di metallo fuso. Il disastro non lontano da East Palestine, dove il 3… - enpaonlus : Ferito da inqualificabili delinquenti. Soccorso dai volontari della Sezione ENPA di Costa d’Amalfi, affidato al Cra… - honokainitaly : RT @PosteNews: Torna il TG delle App con il vademecum per l’attivazione della carta di debito Postepay da sportello Atm. ?? - honokainitaly : RT @PosteNews: Punto Poste Casa&Famiglia: prodotti e servizi su misura per il cliente nel nuovo spazio presente in più di mille Uffici Post… -