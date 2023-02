? LIVE! Atalanta-Lecce 0-2 | Blin raddoppia al 74?

(Di domenica 19 febbraio 2023) IL TABELLINO0-2 Marcatori: 4? Ceesay, 74?(3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral (77? Palomino), Djimsiti; Zappacosta (46? Soppy), Ederson (77? Vorlicky), Koopmeiners, Maehle; Boga (68? Muriel); Højlund, Lookman. A disp. Sportiello, Rossi, Okoli, Ruggeri, Muhameti. All. Gasperini(4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Tuia (68? Ceccaroni), Gallo;, Hjulmand, Maleh (71? Askildsen); Di Francesco (68? Oudin), Ceesay (62? Colombo), Banda (62? Strefezza). A disp. Brancolini, Bleve, Cassandro, Lemmens, Romagnoli, Pezzella, Helgason, Voelkerling-Persson. All. Baroni Arbitro: Piccinini Ammoniti: Demiral (5?) per proteste salta la prossima partita; Zappacosta (12?), Di Francesco (55?), Gallo (64?),(75?) per gioco falloso Espulsi: – Note: ...

Il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, è intervenuto a Sky Sport nel prepartita del match contro il Lecce, valido per la 23a giornata di Serie A. Il tecnico dell'Atalanta ha analizzato il mat ... Al 4' Legge in gol con Ceesay. Lancio di Gendrey, Ceesay spalle alla port ...