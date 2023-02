? LIVE! Atalanta-Lecce 0-1 | vantaggio ospite dopo 4 minuti | Dea in difficoltà

Leggi su bergamonews

(Di domenica 19 febbraio 2023) IL TABELLINO0-1 Marcatori: 4? Ceesay(3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Zappacosta, Ederson, Koopmeiners, Maehle; Boga; Højlund, Lookman. A disp. Sportiello, Rossi, Palomino, Okoli, Soppy, Ruggeri, Muhameti, Vorlicky, Muriel. All. Gasperini(4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Tuia, Gallo; Blin, Hjulmand, Maleh; Di Francesco, Ceesay, Banda. A disp. Brancolini, Bleve, Cassandro, Ceccaroni, Lemmens, Romagnoli, Pezzella, Askildsen, Helgason, Oudin, Strefezza, Colombo, Voelkerling-Persson. All. Baroni Arbitro: Piccinini Ammoniti: Demiral (5?) per proteste salta la prossima partita, Zappacosta (12?) per gioco falloso Espulsi: – Note: recupero tempo pt 3? I GOL 4? (0-1) – Ceesay controlla un pallone con il petto e con un sombrero evita la marcatura di Demiral e Ederson, poi scaglia ...