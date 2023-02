? LIVE! Atalanta-Lecce 0-0 | inizia la partita

Leggi su bergamonews

(Di domenica 19 febbraio 2023) LE FORMAZIONI UFFICIALI(3-4-3): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Zappacosta, Ederson, Koopmeiners, Maehle; Lookman, Højlund, Boga. A disp. Sportiello, Rossi, Palomino, Okoli, Soppy, Ruggeri, Muhameti, Vorlicky, Muriel. All. Gasperini(4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Tuia, Gallo; Blin, Hjulmand, Maleh; Banda, Ceesay, Di Francesco. A disp. Brancolini, Bleve, Cassandro, Ceccaroni, Lemmens, Romagnoli, Pezzella, Askildsen, Helgason, Oudin, Strefezza, Colombo, Voelkerling-Persson. All. Baroni Arbitro: Piccinini Gasperini è senza De Roon, Scalvini (squalificati) e Pasalic (acciaccato), più i lungodegenti Hateboer e Zapata. Centrocampo obbligato, con il Primavera Muhameti alla prima panchina della sua carriera. Boga torna titolare, in difesa si rivede Demiral.con il classico 4-3-3 senza lo squalificato Gonzalez e ...