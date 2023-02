(Di sabato 18 febbraio 2023) Zinedine, allenatore, è uscito allo scoperto a Le Figaro sulla sua voglia di tornare su una panchina. Le dichiarazioni Zinedine, allenatore, è uscito allo scoperto a Le Figaro. E suoihato una foto con la(con un like di Leonardo Bonucci). PAROLE – «adil mio. Fa parte del nostro accordo (con Alpine, ndr): se troverò un’intesa con una squadra domani, ciò non mi impedirà di continuare a lavorare con loro. Oggi io ho tempo e non so quanto durerà. Ho tempo in questo momento, forse fino a giugno ma può anche succedere molto velocemente». L'articolo proviene da Calcio News 24.

...attenzione su di sé per l'incarico conferito a, che sarà testimonial per promuovere le pari opportunità. Queste le dichiarazioni a 'Le Figaro' sul suo futuro: "Il mio desiderio èad ...al momento si trova senza panchina e in occasione della presentazione dell'Alpine , la ... Ma desidero, di avere un progetto ". Anche l'idea Tuchel è piuttosto complicata da percorrere ...

Zidane: «Riprendere ad allenare rimane il mio desiderio». E sui social posta la maglia della Juve Calcio News 24

Zidane in Formula 1 con Alpine! "Ma allenerò". Il Psg Tuttosport

Psg: Galtier traballa, Tuchel o Zidane i possibili sostituti (Le Figaro ... IlNapolista

Mbappé si fa in due: com'è cresciuto il fratellino. E occhio alla panchina del Psg Tuttosport

Zidane: «Voglio allenare». E sui social posa con la maglia Juve Juventus News 24

Il Pallone d'Oro 1998 è pronto a una nuova avventura: "Desidero allenare, finché potrò lavorerò per la Alpine". Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecnic ..."Riprendere ad allenare rimane il mio desiderio", la frase ... in caso di eliminazione contro il Bayern il futuro dell'attuale tecnico sarebbe segnato. E chi meglio di Zidane per sostituirlo