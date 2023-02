Zidane-Juventus | i tifosi sognano | cos’ha fatto il campione francese

(Di sabato 18 febbraio 2023), nella giornata odierna, hasognare idella. Cosa è accaduto sui social network. Lariflette, dopo il deludente pareggio contro il Nantes. Il club, giovedì sera, pensava di poter iniziare nel migliore dei modi il proprio percorso in Europa League. All’Allianz Stadium, invece, è andato in scena un pari che Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Commenta per primo Una maglia bianconera, con tanto di foto con lo stesso filtro. Zinedinefa impazzire i tifosi della: il tecnico francese ha visitato la scuderia F1 Alpine . Ed è spuntata tra le foto anche una casacca della Juve. IL LIKE DI BONUCCI - Non solo: c'è anche ...Calciomercato, interessanti dichiarazioni da parte dell'ex tecnico del Real Madrid: 'Potrebbe capitare molto velocemente'. Nella tempesta che in questi mesi ha travolto la, Massimiliano Allegri è sempre stato un punto fermo. Nonostante l'enorme delusione dell'eliminazione dalla Champions League dello scorso ottobre - la Vecchia Signora non usciva ai gironi da ...

Il tecnico, ex fantasista della Juve, ha parlato in un'intervista a L'Equipe del ruolo di ambasciatore Alpine e del suo futuro in panchina ...