Zelensky | Il Golia russo può perdere quest' anno | noi come Davide dobbiamo combattere

Il presidente ucraino ha aperto in videocollegamento il summit sulla sicurezza: "Se la Russia vincerà, punterà le armi sui Paesi vicini".AGI/Vista - Noi tutti siamo il mondo libero. E non c'è alcuna alternativa: dobbiamo vincere contro Golia. Il Golia russo ha appena iniziato a perdere. Non abbiamo alternativa alla nostra risolutezza".