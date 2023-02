(Di sabato 18 febbraio 2023) Nicolònel mirino della ex fidanzata Sara Scaperrotta. Il calciatore, che ha lasciato definitivamente la Roma per trasferirsi al Galatasaray in Turchia, è papà del...

Nicolònel mirino della ex fidanzata Sara Scaperrotta . Il calciatore, che ha lasciato definitivamente la Roma per trasferirsi al Galatasaray in Turchia, è papà del piccolo Tommaso, avuto insieme ...Il trasferimento al Galatasary, finito quindi sul mercato, suscita l'interesse di Milan e Tottenham ma quelle società "non hanno trovato l'accordo con il club giallorosso, Nicolò si sarebbe ...

Zaniolo, la ex al veleno sui social: «I suoi genitori hanno visto nostro figlio solo 2 volte da quando è nato» ilmattino.it

Dalla madre di Zaniolo altro veleno contro la Roma: «Per il Milan ... Open

Mamma Zaniolo: "Nicolò abbandonato e Roma scorretta". Ecco la verità su Milan, Bournemouth e "Gala" Tiscali

Nicolò Zaniolo, Rosella Sensi al veleno Sportal

Pinto al veleno su Zaniolo ForzaRoma.info

Nicolò Zaniolo nel mirino della ex fidanzata Sara Scaperrotta. Il calciatore, che ha lasciato definitivamente la Roma per trasferirsi al Galatasaray in Turchia, è papà del piccolo Tommaso, avuto ...Francesca Costa, madre di Nicolò Zaniolo, ha parlato a “La Gazzetta dello Sport” della lunga vicenda delle scorse settimane relativa al figlio. (Europa Calcio) Un velenoso addio alla Roma con la ...