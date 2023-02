Yoko Ono | fra musica e arte

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 18 febbraio 2023) C’è chi la conosce solamente per la relazione sentimentale con il leggendario John Lennon, quando inveceOno è stata anche una sensibile e poliedrica artista. Criticata sì, e tacciata di essere un’abile manipolatrice del famoso cantante, ma pur sempre un animo ribelle e creativo. Giapponese, naturalizzata statunitense, di origini alto borghesi, visse un periodo di povertà nel post Dopoguerra, per poi trasferirsi a New York con la famiglia. E’ qui che entrò in contatto con l’contemporanea e con i musicisti d’avanguardia, diventando uno dei membri del movimento internazionale di artisti Fluxus. I progetti d’più celebri diOno I progetti d’diOno incarnano perfettamente il suo interesse per il movimento femminista. Ribellione e fermento culturale sono ...